Двух человек вызволяли из искореженного «Чери» у Войсковиц

Легковушка влетела в бетономешалку.

Бетономешалка и легковушка лоб в лоб столкнулись на «Южном полукольце» в Гатчинском районе Ленобласти. Пострадали два человека, сообщили 47news в правоохранительных органах.

Около половины третьего дня 13 мая поступила информация о ДТП на 58-ом километре трассы А-120 «Южное полукольцо». У поселка Войсковицы произошло лобовое столкновение бетономешалки марки «Шахман» и «Чери Тиго».

По предварительным данным, в легковушке получили травмы два человека, их вызволяли спасатели. Пострадавших госпитализировали.

Фото: ГУ МЧС РФ по Ленобласти

Ранее стало известно, что два ребенка пострадали в аварии с пьяным водителем под Выборгом.