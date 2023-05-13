В Петербурге открылся фестиваль корюшки

Мероприятие пройдёт 13 и 14 мая.

С сегодняшнего дня в Петербурге, наконец, стартовал долгожданный фестиваль корюшки. Мероприятие пройдёт с 10:00 до 20:00 13 мая и с 10:00 до 19:00 14 мая. Торговые палатки расположились на берегу Кронверкского пролива у стен Меншикова и Головкина бастионов и Кронверкской куртины — сообщает 78.ru.

Напомним, сезон работы торговых точек по продаже корюшки продлится в Северной столице с 15 апреля по 31 мая. В список включено более 40 адресов, где можно купить рыбу, так любимую петербуржцами.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Ранее стало известно, что юбилейный гастрономический фестиваль «Корюшка идёт!» в Новой Ладоге готовится удивлять гостей.