Мать двоих детей разбилась на мотоцикле у поселка Кирилловское

Смертельное ДТП произошло вечером 13 мая на трассе у поселка Кирилловское в Выборгском районе Ленобласти.

По словам очевидцев, водитель автомобиля Mercedes выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся в лоб с мотоциклом Yamaha FZ1, за рулем которого находилась девушка 1992 года рождения. Она погибла на месте ДТП.

фото паблика «Мотосолидарность ДТП», vk.com

Как сообщают в VK-паблике «Мотосолидарность ДТП», у девушки остались двое маленьких детей. Этот мотоцикл она купила два года назад, а стаж вождения — более 10 лет.