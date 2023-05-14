Мать двоих детей разбилась на мотоцикле у поселка Кирилловское

Автор: Гузель Галимова
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Смертельное ДТП произошло вечером 13 мая на трассе у поселка Кирилловское в Выборгском районе Ленобласти.

По словам очевидцев, водитель автомобиля Mercedes выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся в лоб с мотоциклом Yamaha FZ1, за рулем которого находилась девушка 1992 года рождения. Она погибла на месте ДТП.

Мать двоих детей разбилась на мотоцикле у поселка Кирилловское мотоциклист, Ленобласть, ДТП, Выборгский район
Мать двоих детей разбилась на мотоцикле у поселка Кирилловское мотоциклист, Ленобласть, ДТП, Выборгский район
Мать двоих детей разбилась на мотоцикле у поселка Кирилловское мотоциклист, Ленобласть, ДТП, Выборгский район
фото паблика «Мотосолидарность ДТП», vk.com

Как сообщают в VK-паблике «Мотосолидарность ДТП», у девушки остались двое маленьких детей. Этот мотоцикл она купила два года назад, а стаж вождения — более 10 лет.

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Мать двоих детей разбилась на мотоцикле у поселка Кирилловское мотоциклист, Ленобласть, ДТП, Выборгский район
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03.05.2023 356
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