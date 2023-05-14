Фестиваль «Корюшка идет!» в Новой Ладоге посетило более 25 тысяч гостей

В Волховском районе Ленобласти 13 мая в пятый раз прошел традиционный гастрономический фестиваль «Корюшка идет!». Праздник посетило рекордное количество гостей – 25 тысяч человек.

Главной темой праздника стало 80-летие со дня прорыва блокады Ленинграда. Он начался с театрализованного пролога и парада рыболовецких судов по реке Волхов с участием воспитанников центра детского парусного туризма: так вспомнили подвиг ладожских рыбаков в годы Великой Отечественной войны.

Фото: Анастасия Илюшина / 47channel

В «Рыбацкой деревне» свою продукцию представили более двух десятков предприятий рыбохозяйственной отрасли Ленобласти. Также были организованы ярмарка ремесел, детская арт-зона, творческие и кулинарные мастер-классы, тематические фотозоны и концерт. Кроме того, во время фестиваля в реку выпустили 4,8 тыс. особей волховского сига.