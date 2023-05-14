Врач рассказал, кому нельзя пить минеральную воду

Некоторым категориям людей лучше навсегда отказаться от употребления минеральной воды, сообщил гастроэнтеролог Андрей Якушев.

Он отметил, что в первую очередь это относится к людям с отёчным синдромом любого происхождения. По его словам, ввиду большого содержания натрия минералка в их организмах способна существенно менять уровень концентрации воды, итогом являются сильны отеки.

Людям с гипертонической болезнью, хронической сердечной недостаточностью, заболеваниями почек и циррозом печени также не стоит пить минералку без согласования с врачом , передают «Известия».

Тем не менее, такая вода необходима «для людей с клинической картиной дегидратации или обезвоживания». Также она полезна при в умеренном количестве и для здоровых людей.