В Токсовском зубробизоннике пополнение – видео

Автор: Гузель Галимова
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В парке семейного отдыха и экотуризма «Зубровник» в Токсове на свет появился еще один член большой и дружной семьи.

Точно пол детеныша пока не известен. Мама и малыш чувствуют себя хорошо.

Фото: vk.com/parkzubrovnik

Напоминаем, что посмотреть на питомцев зубровника могут все желающие, вход в парк бесплатный.

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12.05.2023 67
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