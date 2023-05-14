В Токсовском зубробизоннике пополнение – видео

В парке семейного отдыха и экотуризма «Зубровник» в Токсове на свет появился еще один член большой и дружной семьи.

Точно пол детеныша пока не известен. Мама и малыш чувствуют себя хорошо.

Фото: vk.com/parkzubrovnik

Напоминаем, что посмотреть на питомцев зубровника могут все желающие, вход в парк бесплатный.