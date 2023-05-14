В Минобороны РФ рассказали о подвиге Николая Катунина в ходе СВО

В Минобороны РФ продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих, которые выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации. Мужество и героизм проявил лейтенант Иван Чекунов.

Минометная батарея под командованием лейтенанта Ивана Чекунова выполняла задачи по обороне позиций на одном из тактических направлений. Националисты предприняли попытку прорвать оборону в районе, прикрываемом батареей Чекунова.

Во время попытки прорыва Иван организовал силами подчиненных непрерывный минометный огонь по наступающим силам противника и не допустил их продвижения. Понеся потери, националисты спешно отступили.

Кроме того, в ходе одного из боестолкновений Чекунов лично обнаружил и произвел задержание вражеского разведчика. Сдавшийся националист были доставлен в штаб батальонной тактической группы, где в ходе допроса выдал местоположение позиций своих подразделений на данном направлении.