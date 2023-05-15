Ленобласть вошла в топ-10 регионов России по социально-экономическому положению

Автор: Гузель Галимова
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Аналитики агентства РИА Новости составили рейтинг социально-экономического положения регионов России в 2022 году.

Ленинградская область заняла девятое место в итоговой таблице, улучшив свои показатели. Годом ранее регион занимал 10 строчку. В тройку лидеров вошли Москва, Петербург и Татарстан. Последнее место рейтинга заняла Еврейская автономная область.

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Источник: ria.ru

При составлении рейтинга специалисты учитывали объемы производства товаров и услуг, доходы бюджета, оборот розничной торговли, показатели социальной сферы, среди которых отношение доходов населения к стоимости потребительских товаров и услуг, уровень безработицы, ожидаемая продолжительность жизни и многое другое.

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