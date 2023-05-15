Четыре человека пострадали в ДТП на М-11 под Тосно

ДТП произошло утром 15 мая на 641-м километре трассы М-11 в Тосненском районе Ленобласти.

По предварительным данным, столкнулись легковушка и микроавтобус, который от удара перевернулся. К аварии привело нарушение скоростного режима и несоблюдение дистанции до впереди идущего автомобиля.

Фото: 78.ru

Предварительно, пострадали четыре человека, двое из них в тяжелом состоянии.