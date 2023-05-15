Массовое захоронение убитых нацистами мирных жителей нашли в Гатчине

В Гатчинском районе Ленобласти нашли новое массовые захоронения останков мирных советских граждан, предположительно, расстрелянных гитлеровскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.

Останки обнаружил поисковый отряд «Искра» в парке «Сильвия», входящий в состав Гатчинского музея-заповедника.

«В парке «Сильвия» мы работаем второй год подряд. В прошлом году наш отряд обнаружил там останки 132 человек. На данный момент найдено несколько новых площадок, где подтверждено наличие останков. Я думаю, что в найденных сейчас захоронениях может быть примерно такое же количество останков, какое было найдено в прошлом году», – сообщил РИА Новости руководитель отряда Андрей Клементьев.