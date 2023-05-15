Память Петра Антипова поможет увековечить в Волховском районе Ольга Занко

Молодой парламентарий и Фонд имени Петра Антипова, основателем которого является дочь Петра Григорьевича, разработали «дорожную карту» по благоустройству лесопарка имени легендарного героя.

«Мы уже запланировали серию экологических субботников для того, чтобы привести в порядок территорию лесопарка. Также в рамках молодежного образовательного форума «Ладога» состоится площадка , на которой разработают несколько вариантов концепции лесопарка. Одна из главных задач ― чтобы при входе в лесопарк обязательно была размещена история жизни и подвигов Петра Григорьевича», ― рассказала Ольга Занко.

Напомним, что ранее к парламентарию обратились краеведы и жители Волховского района, с просьбой о помощи в возрождении Всероссийской награды и конкурса имени Петра Григорьевича за достижения в лесничестве. Ольга Занко направила депутатский запрос в Рослесхоз, и инициатива была поддержана.

В январе 1945 «волховский Маресьев», как называли Петра Антипова земляки, был тяжело ранен — ему пришлось ампутировать конечности ног и рук. В 1947 году Петр Антипов вернулся в родном Волхов и почти 40 лет восстанавливал леса в родном районе, посадив сотни гектаров леса. Кроме того, старшина создал уникальную дубраву в южной части Волхова. Позже лесопарк, созданный в память о героизме бойцов 54 фронта, был назван в честь Петра Григорьевича.

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