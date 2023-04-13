На Форуме «Ладога» специалисты создадут концепцию развития лесопарка в Волхове

С идеей выступила депутат Ольга Занко, представляющая Ленинградскую область в Госдуме.

С предложением возрождения лесопарка в административном центре Волхова она обратилась к администрации Волховского района, семье Петра Антипова и общественникам. После парламентарий обратилась к главе комитета по молодежной политике Марине Григорьевой с предложением провести экоконференцию на форуме «Ладога». Та идею поддержала.

Таким образом, на грядущем форуме «Ладога» известные эксперты и лидеры в сфере экологии, урбанистики, молодые специалисты в области туризма, ландшафтного дизайна сообща будут работать над концепцией развития лесопарка имени защитника Ленинградской земли Петра Григорьевича Антипова.

«В программу по возрождению и развитию лесопарка очень важно вовлекать молодёжь. Это место должно стать площадкой для экологического и патриотического воспитания молодёжи. Уже этой весной в память о Петре Григорьевиче Антипове в рамках акции «Сад памяти» высадим аллею в лесопарке», — заявила Занко.