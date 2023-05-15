В 2023 году в Ленобласти обустроят 488 контейнерных площадок

Обустройство площадок пройдет за счет средств областного бюджета. Уже 68 из 71 МО заключили контракты на строительство 474 площадок накопления ТКО.
Помимо софинансирования создания площадок ТКО, Ленинградская область помогает муниципалитетам субсидиями и на ликвидацию несанкционированных свалок. В следующие 2 года планируется ликвидировать 135 несанкционированных свалок.
Как уже ранее писал ivbg.ru, правительство Ленобласти ежегодно в течении трех лет будет выделять субсидии муниципалитетам на новые контейнерные площадки. В 2019 году было установлено 837 контейнерных площадок в 46 населенных пунктах региона.
Отметим, что в рамках нацпроекта «Экология» желтые и зеленые емкости принимают пластик и стекло уже в 15 районах Ленобласти, на территории региона функционирует более 1300 точек раздельного сбора. До конца 2023 года контейнеры для РСО появятся в Подпорожье, Лодейном поле, Пикалево и Бокситогорске. Таким образом, программой раздельного сбора будет охвачен весь регион. Актуальный перечень адресов опубликован на сайте.