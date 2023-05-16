Первая российская авиакомпания «Азимут» получила разрешение от Грузии на полеты в страну, сообщает Агентство гражданской авиации республики.
Перевозчик из России начнет выполнять рейсы в республику с 17 мая. По словам главы ведомства Гиви Давиташвили, это будут чартерные рейсы. Уточняется, что полеты будут выполняться семь раз в неделю.
По словам Давиташвили, всего агентство рассматривает заявки на перелеты от пяти авиакомпаний, среди них одна грузинская, во все три международных грузинских аэропорта — в Тбилиси, Кутаиси и Батуми.
Ранее Путин отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в эту страну. Соответствующий указ начал действовать с 15 мая. При этом президент Грузии сочла этот шаг провокацией.