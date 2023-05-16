На 80% достроен спортивный комплекс в Токсово

Новый спорткомплекс во Всеволожском районе Ленобласти готов на 80%. Учреждение возводят рядом с базой «Кавголовский трамплин» в Токсово.

Сейчас строители монтируют фасад комплекса, а также готовят здание к чистовой отделке, а площадку к благоустройству. Ввод в эксплуатацию намечен на второе полугодие 2023 года.

Ф ото: строительный комитет Ленобласти

В новом спорткомплексе расположится тренажерный зал с общежитием для горнолыжных команд Ленобласти. Атлеты смогут практиковаться в прыжках на лыжах с трамплинов и в лыжном двоеборье.