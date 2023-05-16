Мигрант пытался дать взятку в 500 рублей сотруднику ДПС в Лодейнопольском районе

Водитель Hyundai Porter не пристегнул ремень безопасности и попытался откупиться от инспекторов на 235-м километре трассы «Кола» в Лодейнопольском районе.

Полицейские проверили у 28-летнего гражданина одного из государств Центральной Азии документы и собирались составить протокол за непристегнутый ремень безопасности. Мужчина попытался дать сотрудникам ДПС взятку в размере 500 рублей.

В отношении водителя было заведено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество». Мужчину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.