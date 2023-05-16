В Ленобласти с начала года поженились более 2000 пар

В понедельник, 15 мая, отмечался международный День Семьи.
В праздничный день Управление ЗАГС Ленобласти поделилось статистикой: за неполные пять месяцев 2023 года в регионе были зарегистрированы 2 377 браков.
ЗАГС поделился фотоподборкой самых ярких молодоженов.
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12.05.2023 136
Напомним, что в Ленобласти идет прием заявлений на регистрацию браков в День семьи, любви и верности.