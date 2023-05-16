В Ленобласти с начала года поженились более 2000 пар

В понедельник, 15 мая, отмечался международный День Семьи.

В праздничный день Управление ЗАГС Ленобласти поделилось статистикой: за неполные пять месяцев 2023 года в регионе были зарегистрированы 2 377 браков.

ЗАГС поделился фотоподборкой самых ярких молодоженов.

Фото: Управление ЗАГС Ленинградской области

Вам будет интересно «Ночь музеев» пройдет в Ленобласти 20 мая Уже в следующую субботу, 20 мая, в Ленобласти пройдет ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев». Как рассказали в региональном музейном агентстве, в... 12.05.2023 136

Напомним, что в Ленобласти идет прием заявлений на регистрацию браков в День семьи, любви и верности.