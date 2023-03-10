В Ленобласти начался прием заявлений на регистрацию браков в День семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности в этом году выпадает на субботу — 8 июня, ЗАГСы Ленобласти уже начали прием заявлений

«Принято считать, что свадьба в этот день принесет счастье молодоженам. Поэтому на уровне региона было принято решение, что регистрации в этом году будут проходить, несмотря на выходные дни», — рассказал зампредседателя регионального правительства по социальным вопросам Николай Емельянов.

Стоит отметить, что бракоразводные процессы на этот день назначать не будут. Напомним, что с 2022 года День семьи, любви и верности указом президента Владимира Путина объявлен в России официальным праздником.

В 2022 году в День семьи, любви и верности в регионе было зарегистрировано 156 браков. При этом в красивую дату – 22.02.2022 – поженились только 80 пар. В среднем регистрируется по 60 браков в день.

В современном мире каждый воспринимает понятие «семья» по-своему. Причин тому множество. От размытых личных границ нынешнего общества до отличий в формулировках в зависимости от контекста. Что же такое семья и почему это важно, читайте в нашем материале.