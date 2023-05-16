В Пулково остановили гражданина Китая с багажом украшений на 1,5 миллиона рублей – фото

Сотрудники таможни в аэропорту Пулково обнаружили в багаже авиарейса Санкт-Петербург — Чэнду, убывающем в Китай, чемодан с украшениями на 1,5 миллиона рублей. У гражданина Китая оказались 386 ювелирных изделий из различных металлов и камней.
Мужчина зарегистрировался на рейс и сдал свой чемодан в багаж. При прохождении таможенного поста сотрудники обнаружили украшения.
Согласно заключению, предметы являются новыми ювелирными изделиями из золотых и серебряных сплавов со вставками из фианита, корунда, бриллианта, турмалина, опала, агата, топаза, коралла, бирюзы, сердолика, кварца и жемчуга.
По оценке экспертов, стоимость украшений составила 1 миллион 584 тысячи рублей. Заведено уголовное дело.
Фото: Северо-Западное таможенное управление
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