Атака фосфорными снарядами: что следует знать и как взаимодействовать с веществом для устранения возгорания?

Во многих СМИ появилась информация, что Белгородская область подверглась обстрелу фосфорными бомбами. Рассказываем, чем такие боеприпасы отличаются от обычной бомбёжки, какой ущерб наносится и как защитить себя в подобных условиях.

Утром, 16 мая, в разных СМИ появилась информация о массированной атаке со стороны ВСУ по Белгородской области запрещёнными фосфорными снарядами. Mash пишет, что на приграничную территорию России «прилетело восемь зажигательных снарядов», направленных, предположительно, из РСЗО «Град». По данным издания, вечером, 15 мая, «под атаку попало село Старый Хутор в Валуйском районе в двух км от границы».

«До ближайших домов — всего 250 метров. К счастью, обошлось без жертв и разрушений», — сообщает Mash.

По информации SHOT, помимо села Старый Хутор, под удар попало и Нижние Мельницы. В последнем насчитано 12 зажигательных боеприпасов калибром 122 миллиметра. Там тоже обошлось без пострадавших. Ориентировочно, атака на Нижние Мельницы последовала из села Каменка Купянского района Харьковской области — примерно в восьми километрах до границы.

Отметим, что на момент написания материала никаких официальных заявлений о произошедшем со стороны Кремля не последовало.

Почему применение фосфорных снарядов запрещено?

Согласно Женевские конвенции, которая определяет правила защиты людей при вооруженных конфликтах, применение фосфорных снарядов запрещено, если жертвами могут стать гражданские. Это связано с тем, что подобные боеприпасы вызывают тяжёлые ожоги и острое отравление.

На военном поприще используют так называемый «белый фосфор» в целях выжигания площади поражения. Он представляет собой воскообразное вещество со способностью к самовозгоранию при взаимодействии с кислородом. Отсюда получается, что принцип действия сводится к разбрасыванию фосфора наружу. Температура горения при этом доходит до 1 300 градусов Цельсия — соответствует температуре базальтовой лавы прямо на выходе из жерла вулкана, а в процессе образуется густой и токсичный дым.

Попадая на кожный покров, частицы горящего вещества вызывают ожоги третьей степени. Они продолжают гореть, пока имеют доступ к кислороду. К летальному исходу приводит попадание в организм от 0,05 до 0,15 граммов вещества. Также имеет место психологическое воздействие на пострадавших.

Были зафиксированы инциденты, когда частицы вещества вместе с осколками попадали в людей и загорались прямо на операционном столе. Это происходило от проникновения хирургического скальпеля к пораженному участку при попытке извлечения инородных тел.

Так как в природе известно четыре модификации вещества, то в зажигательном оружии также используется «красный фосфор», отличающийся от собрата отсутствием ядовитости. За «желтую» модификацию считают недостаточно очищенную «белую».

Отметим, что ВСУ не раз уличалось в применении запрещенного оружия. Минобороны России сообщало о применении со стороны Киева кассетных боеприпасов.

Когда такой метод урона использовали впервые?

Считается, что первый раз фосфорные боеприпасы применили в период Первой мировой войны. Белым фосфором снабжали авиабомбы, артиллерийские снаряды, а также ручные гранаты. Тогда с их помощью поражали и пехоту на открытой местности, и бойцов, укрывшихся в траншеях, блиндажах и бетонных укреплениях. Итогом внедрения нового оружия стали сожжённые до тла города и сёла. Особой эффект, помимо разрушительной мощи, принесло и незнание попавших под фосфорный обстрел солдат, как противодействовать направленному на них оружию.

В каком виде бывают фосфорные боеприпасы?

Их используют в виде авиабомб, артиллерийских и реактивных снарядов, ракет, мин и ручных гранат.

Чем опасен фосфор для окружающей среды?

Белый фосфор вызывает пожары, которые трудно ликвидировать. Пламя хорошо сопротивляется воде, поэтому огнетушители бесполезны. Может гореть даже под водой. Вещество либо полностью выгорает самостоятельно, либо тухнет при отсутствии кислорода.

Погасить огонь от фосфора поможет большой запас воды или сульфат меди, с дальнейшей обсыпкой очага большим количеством влажного песка.

Что делать, если обстреливают фосфором?

Защитить дыхательные пути от фосфора помогут респиратор или противогаз. При бомбардировках следует плотно закрыться в подвалах или в вентилируемых помещениях. Если при атаке фосфором воспламенилась одежда, то её ни в коем случае нельзя поливать водой — это спровоцирует разбрызгивание огня. Тушить её следует с помощью тряпок, чтобы исключить доступ вещества к кислороду.