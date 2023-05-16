Незнакомки за 500 тысяч рублей «сняли порчу» с пенсионерки на рынке в Ломоносове

В дежурную часть 15 мая обратилась 74-летняя жительница улицы Федюнинского. В период с 10:00 до 13:00 на рынке в Ломоносове к ней подошли неизвестные женщины и под предлогом снятия порчи забрали у нее 500 тысяч рублей.

По словам пострадавшей, это были женщины на вид 50-60 лет с европейским типом лица. Обе были в масках и очках черного цвета. Составлена ориентировка.

Заведено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.