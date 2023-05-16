Петербуржца на 7,5 лет отправили в колонию из-за найденного в мусоре наркотика

В Санкт-Петербурге суд огласил приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном сбыте и хранении наркотиков. Сергей Ш. сбыл более 20 граммов запрещенного вещества, после чего был задержан.

У него в машине нашли наркотики и предметы для их фасовки. По месту жительства подозреваемого полицейские ничего не обнаружили, однако выяснили, что его родственники, узнав о задержании, выбросили полимерные банки с веществами в мусорный контейнер.

В банках обнаружили еще 84 грамма наркотика. Суд приговорил молодого человека к 7,5 годам колонии строгого режима.