Названы самые опасные районы Ленобласти по укусам клещей

В Ленобласти с начала сезона к врачам после укусов клещей обратились 1007 человек, среди них 232 ребенка.
Случаи были зарегистрированы во всех районах Ленобласти: больше всего Тихвинском — 168, Гатчинском — 158, Киришском – 95, Кингисеппском — 90, Всеволожско — 81 и Тосненском — 77. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 11 мая.
Случаев заболеваний инфекциями, передающимися клещами не зарегистрировано.
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11.04.2023 365