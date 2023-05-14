Названы самые опасные районы Ленобласти по укусам клещей

В Ленобласти с начала сезона к врачам после укусов клещей обратились 1007 человек, среди них 232 ребенка.

Случаи были зарегистрированы во всех районах Ленобласти: больше всего Тихвинском — 168, Гатчинском — 158, Киришском – 95, Кингисеппском — 90, Всеволожско — 81 и Тосненском — 77. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 11 мая.

Случаев заболеваний инфекциями, передающимися клещами не зарегистрировано.