С начала сезона в Ленобласти добыто 1144 тонны ладожской корюшки

В 2023 году Ленобласть уже на 5,7% перевыполнила показатели по корюшке прошлого года.

Председатель комитета по АРК 47 региона Олег Малащенко подвёл первые итоги работы корюшковой путины 2023 года. За I квартал 2023 года рост реализации товарной рыбы предприятиями региона составил 48%, реализовано свыше 2 тысяч тонн, рост переработки водных биоресурсов — 30%, произведено 8,3 тыс. тонн готовой продукции.

«Это один из лучших показателей за последние годы», — отметил Олег Малащенко.

В 2022 году рыбаками акватории Ладожского озера выловлено 1100 тонн рыбы, что стало самым высоким уловом за последние 6 лет. За соблюдение правил рыболовства следят посты рыбоохраны.

На фестивале «Корюшка идет!» в Новой Ладоге, который посетило рекордное количество гостей – 25 тысяч человек, реализовано 3900 кг рыбы и рыбопродуктов, из них 500 кг — жареной корюшки и 2300 кг охлажденной, что на 10% больше, чем в 2022 году. Стоит отметить, что «Рыбный» фестиваль «взял» второе место в 2019 году в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма» по версии Russian Event Awards.