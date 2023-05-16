Женщина припарковалась прямо на контейнерной площадке во дворе дома в Петербурге. Ее транспорт заблокировали мусорными баками

В Санкт-Петербурге автомобилистка припарковалась на мусорной площадке во дворе дома в Угловом переулке. По словам женщины, она отлучилась всего на 15 минут, чтобы передать лекарства своей бабушке.

Вернувшись, автомобилистка обнаружила, что ее Peugeot 408 заблокирован контейнерами для отходов.

«Я здесь никогда не парковалась, это вообще не мой дом. Вышла на 15 минут передать бабушке лекарства. Вернулась – а тут такое», – сообщила женщина

Фотографию опубликовали в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

«В Угловом переулке у дома 9B, мусоровоз наказал наглеца», – заявил автор публикации