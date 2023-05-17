Стало известно, где на 17 мая зафиксированы 38 случаев COVID-19 в Ленобласти

По данным оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 38 человек.
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19.03.2023 1270
Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции.
- Бокситогорский район: Пикалёво (+3).
- Волосовский район: Курск (+1).
- Волховский район: Волхов (+1), Новая Ладога (+1).
- Всеволожский район: Всеволожск (+1), Разметелево (+1), пгт. им. Морозова (+1), Кальтино (+1).
- Выборгский район: Выборг (+4), Каменногорск (+2), Пруды (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+2), Коммунар (+1).
- Киришский район: Кириши (+3).
- Кировский район: Кировск (+1).
- Лужский район: Луга (+2), Юбры (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+1), Запорожское (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+5), Монастырёк (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+1).
- Тосненский район: Нурма (+1).