Стало известно, где на 17 мая зафиксированы 38 случаев COVID-19 в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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По данным оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 38 человек.

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19.03.2023 1270

Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции.

  • Бокситогорский район: Пикалёво (+3).
  • Волосовский район: Курск (+1).
  • Волховский район: Волхов (+1), Новая Ладога (+1).
  • Всеволожский район: Всеволожск (+1), Разметелево (+1), пгт. им. Морозова (+1), Кальтино (+1).
  • Выборгский район: Выборг (+4), Каменногорск (+2), Пруды (+1).
  • Гатчинский район: Гатчина (+2), Коммунар (+1).
  • Киришский район: Кириши (+3).
  • Кировский район: Кировск (+1).
  • Лужский район: Луга (+2), Юбры (+1).
  • Подпорожский район: Подпорожье (+1).
  • Приозерский район: Приозерск (+1), Запорожское (+1).
  • Сланцевский район: Сланцы (+5), Монастырёк (+1).
  • Тихвинский район: Тихвин (+1).
  • Тосненский район: Нурма (+1).
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