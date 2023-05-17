В ежегодной акции «Ночь музеев» этого года примут участие большое количество культурных учреждений по всей России, в том числе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Музеи и другие культурные площадки, которые планируют приобщиться к традиционному событию, откроют свои двери в субботу вечером, 20 мая.

Темой этого года станет «Опыт», так как сам 2023-й считается Годом педагога и наставника. Организаторы традиционного майского мероприятия, предложили учреждениям поразмыслить о термине с разных сторон: что представляет собой исторический опыт, как проходит передача его от поколения к поколению и в чём её важность, что несёт за собой преемственность, а что личный опыт человека, формирующий его как личность, а также что следует знать об опыте как эксперименте ученого и художника.

Как пройдёт ежегодное событие в городе на Неве?

В Петербурге «Ночь музеев» состоится в ночь с 20 на 21 мая с 18:00 до 6:00. Участие в мероприятии примут 120 организаций. Посетители получат возможность не только побывать в музеях и на выставках, но и принять участие в мастер-классах и квестах, послушать лекции, а также окунуться с головой в тематические спектакли, кинопоказы и концерты.

Подземка в ночь события не будет функционировать круглосуточно. Для того, чтобы жители и гости города могли без особых проблем добраться до интересующего объекта, в городе с 23:00 до 06:00 планируют задействовать четыре автобусных маршрута. Воспользоваться каждым из них каждый обладатель билета «Ночи музеев» сможет бесплатно.

Что ждать от «Ночи музеев» в Ленобласти?

Вечером 20 мая более 30 областных площадок откроют свои территории, где каждый сможет найти для себя что-нибудь интересное. Всё программы подготовлены специально к праздничному мероприятию.

Например, Ивангородская крепость запланировала программу «Орешек знаний твёрд», где гостей будут ждать песни и танцы, стрельба из лука, гончарные мастерские и пленэры.

Копорская крепость встретит посетителей в рамках программы «Времена года» в Копорской крепости», где пройдут экскурсии, театрализованное представление, викторина, мастер-классы, концерты и даже чайная дегустация.

Крепость Корела подготовила на «Ночь музеев» экскурсии и выставки, запланировала большую фестивальную программу с творческими и спортивными мастер-классами от опытных педагогов.

В честь 100-летия со дня рождения композитора Исаака Шварца в его доме-музее в Сиверском и в выборгском «Парке Монрепо» пройдут тематические мероприятия. В последнем запланированы выставка, викторина и концерт, где выступит известный пианист Алексей Гориболь.

В традиционной акции примут участие областные литературные музеи: «Дом станционного смотрителя» и «Домик няни А.С. Пушкина», а также старинные усадьбы — музей-усадьба «Приютино», музей-усадьба «Суйда», дом-музей Н.А. Римского-Корсакова и Музей-усадьба Рождествено. Глобально подготовились к мероприятию краеведческие и художественные музеи. Полный перечень культурных учреждений-участников 47 региона с программой можно посмотреть здесь.