Две женщины с криминальным прошлым обокрали пенсионерку в Волосовском районе

На трассе «Нарва» сотрудники полиции с поличным задержали двух жительниц Гатчинского района. Их подозревают в краже ювелирных украшений у 86-летней пенсионерки из деревни Ильеши Волосовского района 16 мая.

Одна из задержанных – 45-летняя уроженка Новгородской области, проживающая в Дружной Горке. Известно, что она судима четыре раза за кражи и грабеж, а с ноября 2021 года находилась в федеральном розыске.

Вторая задержанная проживает в Вырице. Она судима трижды, за незаконный оборот наркотиков и две кражи. Из колонии освободилась в январе 2022 года. В мае стала подозреваемой по делу о фиктивной постановке на учет иностранца. Находится под административным надзором до января 2030 года.

Установлено, что 16 мая около 14:40 женщины проникли в дом 86-летней жительницы деревни Ильеши и украли ювелирные украшения на 74,5 тысячи рублей. Их задержали с поличным во время бегства с места преступления на Chevrolet Lanos.

У женщин изъяли похищенные драгоценности, а также поддельный паспорт с фотографией преступницы, находящейся в федеральном розыске.