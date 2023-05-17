Глава Минцифры Шадаев: реестр военнообязанных в России заработает к осеннему призыву

Единый реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

«Заработает быстро, я думаю. Пока, как заявили, к осеннему призыву. В рамках осеннего призыва мы планировали», – прокомментировал Максут Шадаев (цитата по ria.ru)

Как правило, осенний призыв на срочную службу в России проводится с 1 октября по 31 декабря. В 2022 году из-за проведения частичной мобилизации сроки начала призыва сдвинули на 1 ноября.

Госдума 11 апреля одобрила закон о едином реестре военнообязанных, узаконивающий электронные повестки. Со дня получения повестки (как в электронном, так и бумажном виде) вводится запрет на выезд из России. Неявка без уважительной причины по прошествии 20 суток со дня получения повестки влечет за собой ряд ограничительных мер, в том числе запрет на сделки с недвижимостью.