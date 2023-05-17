Сразу два автомобиля Hyundai угнали у юриста из Всеволожского района

В полицию Всеволожского района 16 мая обратился 35-летний юрист из деревни Вартемяги. У него угнали сразу два кроссовера Hyundai – Palisade и Santa Fe.

Иномарки были припаркованы возле одного из домов жилого комплекса «Шуваловский парк». Ущерб автовладельца составил около 6,5 млн рублей.

По факту кражи в особо крупном размере заведено уголовное дело.