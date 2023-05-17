Сразу два автомобиля Hyundai угнали у юриста из Всеволожского района

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

В полицию Всеволожского района 16 мая обратился 35-летний юрист из деревни Вартемяги. У него угнали сразу два кроссовера Hyundai – Palisade и Santa Fe.

Иномарки были припаркованы возле одного из домов жилого комплекса «Шуваловский парк». Ущерб автовладельца составил около 6,5 млн рублей.

По факту кражи в особо крупном размере заведено уголовное дело.

Вам будет интересно
Сразу два автомобиля Hyundai угнали у юриста из Всеволожского района Ленинградская область, Всеволожский район, вартемяги
Видео: 26-летнюю девушку страшно сбили на зебре в Петербурге. Тело отлетело на десятки метров
По информации ivbg.ru, вечером 11 мая 26-летняя девушка переходила дорогу по пешеходному переходу возле Северной Галереи в Выборгском районе Санкт-Петербурга....
12.05.2022 2239
Автор