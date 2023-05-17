В северо-западной части Янино-1 построят новый детский садик

Госстройнадзор уже выдал разрешение на строительство ГК «ПИК», согласно которому завершить строительство планируется в III квартале 2025 года.

«Мы фиксируем значительный рост инвестиций по программе «Соцобъекты в обмен на налоги»: с начала года выдано 7 новых разрешений на детские сады и школы, продолжается строительство 11 образовательных учреждений», — отметил заместитель предправительства Ленобласти Евгений Барановский.

Образовательное учреждение рассчитано на 15 групп, включая две ясельные, также предусмотрены музыкальный и физкультурные залы, кладовые игрушек, собственный медицинский блок с кабинетом логопеда.

Ранее в Кудрово ввели в эксплуатацию детский сад на 200 мест. До конца 2023 года планируется ввести в эксплуатацию еще девять детских садов на 1690 мест и четыре школы на 3350 мест.

Напомним, что для зачисления ребенка в детский сад необходимо подать заявление на Едином портале госуслуг, Региональном портале госуслуг, в МФЦ или в органе местного самоуправления, на территории которого расположен детский сад. Одновременно можно подать заявление в три детских садика.