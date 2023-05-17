В Ленобласти 18 мая усилится ветер, ожидаются дожди и небольшое похолодание

На территории Ленинградской области 18 мая будет облачно с прояснениями. Прогнозируются дожди: небольшие после заката и в ранние часы, кратковременные после рассвета, в основном в восточных районах.

Ветер юго-западный и западный, 6-11 м/с. Возможны порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7… +12 °C, днем +13… +18 °C. Атмосферное давление днем пойдет на повышение.