Петербург занял третье место по количеству взрывов самогонных аппаратов в квартирах

Санкт-Петербург вошел в рейтинг городов, где чаще всего взрываются самогонные аппараты. За 10 лет в России произошло 117 подобных случаев.
Количество взрывов растет: в 2013 году зафиксировано два случая, а в 2022 – уже 21. Рекордным стал 2020 год, на который пришлось 25 происшествий.
Обычно к трагедии приводят ошибки пользователей. Например, люди не подключают воду для охлаждения аппарата, чтобы сэкономить.
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01.05.2023 701