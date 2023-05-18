В садоводстве под Келколово пьяный мужчина стрелял из карабина

В полицию Кировского района Ленобласти 17 мая поступило сообщение о стрельбе на участке в садоводстве «Заря» массива Келколово.

Очевидцы утверждали, что нетрезвый мужчина стреляет из карабина. Прибывшие на место полицейские задержали на участке 51-летнего жителя Петербурге. Он был пьян.

По предварительным данным, стрелял он дважды в воздух из карабина системы Мосина. Также у него дома нашли револьвер, гильзу, 16 холостых патронов калибра 7,62 и пару шампуров. По данным правоохранителей, оружие на мужчину официально не зарегистрировано.

В отношении стрелка составлен протокол за мелкое хулиганство. Изъятая винтовка и револьвер направлены на экспертизу.