В Петербурге задержали группу мошенников, продавших тысячи поддельных полисов ОСАГО

В Петербурге задержана преступная группа, которая продавала гражданам фальшивые полисы ОСАГО. От их действий могли пострадать более 3000 автовладельцев.

По версии полиции, аферисты предлагали оформить страховой полис по цене на 15-20% ниже рыночной через рассылку в одном из мессенджеров. В случае согласия злоумышленники высылали клиенту «отрисованный» полис с его данными и ссылку якобы на официальный сайт страховщика, которая на самом деле была фишинговой. В момент перехода на гаджеты граждан устанавливалось вредоносное программное обеспечение.

Кроме Петербурга, работу мошенников зафиксировали в Москве, Уфе, Алтайском и Краснодарском краях. По факту мошенничества возбуждены уголовные дела, соединенные в одно производство, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и области.

На данный момент задержаны семь подозреваемых, из которых двое – предполагаемые организаторы и разработчики вредоносного ПО. Пытавшийся скрыться от правоохранителей организатор отправлен под домашний арест, мерой пресечения в отношении остальных фигурантов избран запрет определенных действий.