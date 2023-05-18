В Петербурге начали запрещать парковку машин у станций метро

Автор: Гузель Галимова
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В Петербурге планируют запретить парковку у всех станций метро.

Соответствующие знаки уже установлены у станции «Площадь Александра Невского», следует из решения антитеррористической комиссии Петербурга. Ограничения вступили в силу с 15 мая.

В скором времени парковку машин запретят рядом со станциями «Улица Дыбенко» и «Площадь Ленина». Однако в перспективе подобное нововведение распространится на все территории, находящиеся вблизи входов в вестибюли городской подземки.

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