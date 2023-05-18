В Минобороны РФ рассказали о подвиге Михаила Гладилина в ходе СВО

Автор: Гузель Галимова
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В Минобороны РФ продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих, которые выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации. Мужество и героизм проявил сержант Михаил Гладилин.

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Фото: Минобороны РФ

Сержант Михаил Гладилин в составе батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил выполнял задачи по удержанию стратегически важного объекта. Ведя ожесточенные бои с националистами, Гладилин в условиях непрекращающегося огневого воздействия противника передавал информацию об объектах врага артиллерийским подразделениям. В ходе очередного залпа радиостанция получила осколочные повреждения от разовравшегося рядом снаряда, в результате чего российские военнослужащие на некоторое время лишились возможности корректировать огонь.

Несмотря на угрозу собственной жизни, Гладилин незамедлительно выдвинулся к поврежденной аппаратуре связи для восстановления ее работоспособности. В ходе ремонта радиостанции Михаил обнаружил приближающуюся группу противника. Не растерявшись в сложной боевой обстановке, скрытно переместился в более выгодную для неожиданной атаки позицию и ручной осколочной гранатой поразил трех националистов, а оставшихся уничтожил стрелковым оружием.

Отразив атаку группы, Михаил восстановил работоспособность радиостанции и продолжил осуществлять корректировку огня. Смелые и решительные действия сержанта Михаила Гладилина на поле боя позволили отразить атаку противника и отбросить его на исходные позиции».

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