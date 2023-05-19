В новый пакет санкций США против России войдут около 300 компаний, судов и самолетов

В новый пакет антироссийских санкций США войдут около 300 компаний, лиц, судов и самолетов, экспортные ограничения коснутся 70 предприятий России и других стран, сообщил накануне саммита лидеров G7 высокопоставленный представитель администрации США.

«Мы обновим экономическое давление на Россию, продолжим расширять экспортные ограничения, чтобы России было еще труднее поддерживать свою военную машину», — подчеркнул чиновник, назвав новый пакет антироссийских санкций существенным.

Белый дом в настоящее время не раскрывает подробностей, каких именно российских компаний коснутся новые ограничения, однако анонсировал, что они затронут тех, кто задействован в попытках обойти действующие санкции в Европе, на Ближнем Востоке и Азии.