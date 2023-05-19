Дружина юных пожарных из Тосненского района стала лучшей в Ленобласти

Вчера, 18 мая, в Сертолово по итогам двух этапов соревнований определили лучшую дружину юных пожарных.

Второй этап слета-конкурса дружин юных пожарных прошел сегодня на территории пожарной части № 100 «Леноблпожспаса» в Сертолово. За звание лучших боролись 14 команд из разных районов Ленинградской области, также в соревнованиях приняли участие гости из Псковской области и Санкт-Петербурга.

В итоге лучшей стала дружина «Спасатели» из Тосненского района.

Отметим, что лучшей командой в 2021 году в регионе стала дружина «Ладога» из Суховской школы Кировского района. А в 2022 году команда юных пожарных из Лужского района.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленинградской области с 25 апреля объявлен пожароопасный сезон. В случае обнаружения пожара в лесу необходимо незамедлительно сообщить об этом в региональный пункт диспетчерского управления Ленобллес 908-91-11, а также по телефону 01,112,101. Причинами пожаров могут стать не полностью потушенный костер или непогашенная сигарета. Даже осколок брошенной в лесу бутылки в солнечную погоду может сфокусировать солнечные лучи подобно линзе и стать источником возгорания. При выстреле из ружья тлеющий пыж может поджечь сухую траву.

За поджог травы предусмотрена административная и уголовная ответственность! За нарушение установленных правил предусмотрены штрафы от 1,5 тысяч до 250 тысяч рублей, а также уголовная ответственность.