В Ленобласти к середине мая практически завершен сев зерновых культур

Аграриям Ленобласти в этом году помогли погодные условия, современная техника и технологии. Сев зерна проведен на площади 33 тыс. га, 118% к 2022 году, 93% к плану.

Всего в посевную кампанию 2023 года в хозяйствах области запланировано посадить 10 тыс. тонн только картофеля на площади 3 тыс. га.

«АПК последние 20 лет развивается как высокотехнологичный комплекс. В Ленинградской области, благодаря принятой у нас программе и федеральной поддержке, мы оснащаем предприятия АПК самой современной техникой и оборудованием. Такие вложения себя полностью оправдывают», ― прокомментировал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Напомним, что по итогам 2022 года растениеводы Ленинградской области произвели рекордный за всю свою историю урожай зерна ― 171 тысячу тонн, вдвое увеличили производство рапса, на 15% ― производство картофеля и овощей. Молока произведено на 3,4% больше, чем а 2021 году — 680,4 тыс. тонн, мяса — на 2,4% больше (372,7 тыс. тонн), яиц — на 1,7% больше (3,5 млрд штук). Производство зерновых культур увеличилось на 15,5%, картофеля — 14,1%, овощей — 7,2%.

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