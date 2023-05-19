«Ленинградский гектар»: Ленобласть предлагает фермерам 122 участка земли общей площадью 500 га

Комитет по АПК Ленобласти начинает прием заявок на очередной конкурс «Ленинградский гектар».

Победители отбора получают на льготных условиях в аренду земельные участки в четырех районах Ленинградской области – Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском, Сланцевском и грант в 3 млн рублей. Принять участие в конкурсе может любой гражданин России.

Прием заявок ведется с 18 мая по 16 июня. Подробности — на сайте , перечень земельных участков – здесь .

«Ленинградский гектар» уже дал новый импульс развитию Сланцевского района. Суть «Ленинградского гектара» повторяет суть федеральной программы “Дальневосточный гектар” и заключается в выделении земельных участков в отдаленных районах Ленобласти фермерам для освоения земель на бесплатной основе.

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Напомним, что для аграриев Ленобласти работает программа «Агростартап» — это новая форма господдержки АПК, введённая в 2019 году в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Подробная информация размещена на сайте комитета по АПК. Сначала реализации программы выдано 52 участка земли общей площадью порядка 288 га. По итогам 2022 года общий рост производства продукции фермеров составил 9,8%.

Также в Ленобласти выдается порядка 40 видов субсидий сельхозпроизводителям, среди них 5 грантов фермерам.