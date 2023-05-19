Спасатели вытащили тело мужчины из реки Вуокса у Приозерска

В четверг, 18 мая, в экстренные службы поступило сообщение о теле в реке Вуокса в окрестностях города Приозерск в Ленобласти.
На место происшествия выезжали спасатели из Приозерска. Они достали тело из реки и передали сотрудникам полиции. Личность погибшего мужчины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти
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