Спасатели вытащили тело мужчины из реки Вуокса у Приозерска

Автор: Гузель Галимова
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В четверг, 18 мая, в экстренные службы поступило сообщение о теле в реке Вуокса в окрестностях города Приозерск в Ленобласти.

На место происшествия выезжали спасатели из Приозерска. Они достали тело из реки и передали сотрудникам полиции. Личность погибшего мужчины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Спасатели вытащили тело мужчины из реки Вуокса у Приозерска река Вуокса, Приозерск, найдено тело, Ленобласть
Спасатели вытащили тело мужчины из реки Вуокса у Приозерска река Вуокса, Приозерск, найдено тело, Ленобласть
Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти
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Спасатели вытащили тело мужчины из реки Вуокса у Приозерска река Вуокса, Приозерск, найдено тело, Ленобласть
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