Спасатели вытащили тело мужчины из реки Вуокса у Приозерска

В четверг, 18 мая, в экстренные службы поступило сообщение о теле в реке Вуокса в окрестностях города Приозерск в Ленобласти.

На место происшествия выезжали спасатели из Приозерска. Они достали тело из реки и передали сотрудникам полиции. Личность погибшего мужчины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти