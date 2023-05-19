Водитель из поселка Сиверский избил собутыльника до разрыва селезенки

В поселке Сиверский Гатчинского района задержан 45-летний местный житель, работающий водителем грузового автомобиля. Мужчину подозревают в избиении 39-летнего собутыльника вечером 16 мая.

Во время распития алкогольных напитков между мужчину произошла ссора, в ходе которой старший руками и ногами избил младшего. Пострадавшего доставили в больницу с сочетанными травмами, разрывом селезенки и повреждениями живота.

Известно, что подозреваемы работает водителем грузового автомобиля. Заведено уголовное дело.