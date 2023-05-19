Водитель из поселка Сиверский избил собутыльника до разрыва селезенки

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

В поселке Сиверский Гатчинского района задержан 45-летний местный житель, работающий водителем грузового автомобиля. Мужчину подозревают в избиении 39-летнего собутыльника вечером 16 мая.

Во время распития алкогольных напитков между мужчину произошла ссора, в ходе которой старший руками и ногами избил младшего. Пострадавшего доставили в больницу с сочетанными травмами, разрывом селезенки и повреждениями живота.

Известно, что подозреваемы работает водителем грузового автомобиля. Заведено уголовное дело.

Вам будет интересно
Водитель из поселка Сиверский избил собутыльника до разрыва селезенки Сиверский
Житель Нового Девяткино открывал ножом банку и погиб
В полицию Всеволожского района 31 марта около полуночи сообщили о гибели 37-летнего жителя Нового Девяткино. Мужчину с ножевым ранением ниже...
01.04.2023 1361
Автор
Поделиться