В Ленобласти за сутки выявили 44 новых случая COVID-19

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 44 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 19 мая.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Пикалёво (+1), Большой Двор (+1).
- Волосовский район: Волосово (+1).
- Волховский район: Новая Ладога (+1).
- Всеволожский район: Всеволожск (+3), Сертолово (+2), Бугры (+1), пгт. им. Свердлова (+1), Орово (+1), Мендсары (+1), ДНП Удачное (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+2), Войсковицы (+1), Коммунар (+2).
- Кингисеппский район: Котельский (+1), Фалилеево (+1), Керстово (+1), Ивангород (+1).
- Киришский район: Кириши (+1), Будогощь (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+1).
- Ломоносовский район: Гостилицы (+1).
- Лужский район: Луга (+3).
- Тихвинский район: Тихвин (+12), Мелегежская Горка (+1).
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