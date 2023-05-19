Магистратура будет не во всех вузах России

Программы магистратуры в рамках новой системы образования появятся не во всех вузах. Минобрнауки планирует проводить отбор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Валерия Фалькова.

«Все-таки не может быть магистратура реализована во всех без исключения российских вузах», – заявил Валерий Фальков

Министр уточнил, что магистратуру предлагается разделить на академическую и профессиональную. Переход на обучение по новой системе высшего образования в России планируется с 1 сентября 2025 года.