ДТП произошло сегодня ночью, 19 мая, на 73 километре федеральной трассы Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленобласти.

Как сообщили в ФКУ «Упрдор Северо-Запад», столкнулись два автомобиля, ехавшие в попутном направлении. По данным спасателей, Ford въехал в полуприцеп дорожной службы.

Предварительно, пострадал 23-летний водитель грузовика, спасателям пришлось деблокировать его. Пострадавшего госпитализировали.