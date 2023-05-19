Грузовик протаранил дорожную технику на трассе «Кола» у Никольского

Автор: Гузель Галимова
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ДТП произошло сегодня ночью, 19 мая, на 73 километре федеральной трассы Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленобласти.

Как сообщили в ФКУ «Упрдор Северо-Запад», столкнулись два автомобиля, ехавшие в попутном направлении. По данным спасателей, Ford въехал в полуприцеп дорожной службы.

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Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Предварительно, пострадал 23-летний водитель грузовика, спасателям пришлось деблокировать его. Пострадавшего госпитализировали.

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