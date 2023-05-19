Раскрыта стоимость похорон королевы Великобритании Елизаветы II

Похороны королевы Великобритании Елизаветы II и период траура, по данным Министерства финансов королевства, обошлись британскому правительству примерно в 162 млн фунтов стерлингов ($202 млн).

Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года на 97 году жизни. В Великобритании в связи с этим был объявлен 10-дневный национальный траур.

Согласно представленным данным, наибольшую сумму на похороны и связанные с ними мероприятия заплатило МВД Британии – 74 млн фунтов стерлингов ($92 млн). Далее идет Министерство культуры, СМИ и спорта – 57,4 млн фунтов стерлингов ($71 млн).

На похороны королевы также направили средства правительства Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Минфин Великобритании заявил, что этим странам были полностью возмещены расходы.