Список стран, которые чаще всего отказывают россиянам в выдаче шенгена

Самый большой процент отказов в выдаче шенгена по итогам 2022 года – у консульства Швеции в Москве: 30,8 %. Всего в выдаче было отказано 4902 заявителям.

Как сообщают в Ассоциации туроператоров (АТОР), доля отказов австрийских дипломатов составила 27,8 %. Каждому четвертому отказывали в визе в мальтийском консульстве в Москве и чешском консульстве в Санкт-Петербурге.

Похожая ситуация у консульства Норвегии в Москве – 3 130 человек получили визы, 990 отказали. Это 24 %. Консульство Германии в Москве не предоставило визу 23 % соискателей, консульство Словении в Москве 22,5 %, дипмиссии Дании и Эстонии 22 % и 21,4 % соответственно.

Наиболее лояльными странами в 2022 году стали Испания (отказы 5,2 %), Исландия (6,2 %), Франция (8,1 %), Швейцария (10,2 %), Италия (11,6 %) и Венгрия (12,1 %).