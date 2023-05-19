В России создадут реестр нуждающихся

Реестр нуждающихся граждан создадут в России в 2023 году, его работу планируют запустить с начала 2024 года.

«Самый главный вызов, который, я считаю, стоит перед нами в 2023 году с точки зрения подготовки и запуска с 1 января 2024 года, — это реестр нуждающихся граждан», — заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на коллегии Минтруда России.

Голикова уточнила, что такой реестр позволит «истинно определить нуждающихся граждан», а также соотнести полученные данные с показателями Росстата.

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Ранее Росстат сообщал, что численность населения с доходами ниже границы бедности в России за 2022 год сократилась на 0,7 млн до 15,3 млн. Это составляет 10,5% жителей страны.