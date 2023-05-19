«Всероссийский день посадки леса» стартует в Ленобласти уже завтра, 20 мая

Посадки лесных культур пройдут в 18-ти лесничествах Ленобласти.

27 мая акция, которая проходит в рамках международной акции «Сад памяти» и федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», закончится центральным мероприятием с участием губернатора Ленобласти Александра Дрозденко в Приозерском лесничестве, в районе поселка Петровский.

Для всех участников акции сотрудники лесничеств – филиалов ЛОГКУ «Ленобллес» проведут наглядный инструктаж по правилам и технике посадки сеянцев, выдадут посадочный материал и специализированный инвентарь, перчатки. Подробности по ссылке.

В 2021 году Александр Дрозденко сажал лес в Кировском лесничестве. У поселка Келколово на месте бывшего карьера по добыче песка активисты высадили почти 9 тысяч сеянцев сосны. В 2022 году Центральное мероприятие с участием главы региона прошло в Тосненском районе рядом с деревней Шапки.